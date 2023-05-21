З 16 по 19 травня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася Дев’яносто четверта сесія Архиєрейського Синоду Української греко-католицької церкви в Україні, який очолив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Проходило засідання у новозбудованому багатофункціональному навчально-просвітницькому центрі. Першого дня Блаженніший Святослав освятив каплицю та благословив приміщення зведеного центру, який призначений служити для добра УГКЦ та українського народу.

Натхненником для будівництва унікального центру став митрополит Андрей Шептицький, який завжди дбав про належну освіту для української молоді. Чимало коштів митрополит Андрей вкладав у освітні програми, організував близько 100 експериментальних сільських шкіл з садівництва та городництва на Галичині, Прикарпатті й Волині.

У багатофункціональному центрі організовуватимуться вишколи для молоді, Школа молодого лідера, курси для катехітів, реколекції для різних молодіжних організацій, освітян, держслужбовців та спеціалістів інших сфер діяльності, проводитимуться зустрічі з відомими діячами. У майбутньому тут організовуватимуться лекції з: аграрного туризму, СГ менеджменту, СГ страхування, відновлювальної енергетики, кооперації й інших сучасних напрямів. Відбуватимуться зустрічі з провідними спеціалістами , які ознайомлюватимуть з новими методами виробництва продукції. Окремо планується організувати реабілітаційні курси для військовослужбовців та учасників бойових дій.

18 травня, у Всесвітній день вишиванки, єпископи Архиєрейського Синоду, священники Марійського духовного центру та семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії ім. патріарха Йосифа Сліпого долучилися до Всеукраїнської акції та одягли вишиті сорочки, які є особливою ознакою нашої національної ідентичності та об’єднують всіх українців у час випробування.

Джерело: Марійський духовний центр Зарваниця