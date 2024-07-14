Коли ми приходимо на прощу до Зарваниці, ми усіма фібрами своєї душі відчуваємо, що над нами відкривається небо, до нас приходить наша Мати. Вона сьогодні хоче нас тут слухати, а ми так багато маємо, що Їй сказати.

Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 13 липня під час Молебню до Богородиці, яким розпочалася Всеукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Традиційно, щорічна проща до Зарваниці цьогоріч розпочалася ходою паломників зі свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця об’явлення Богородиці. Відтак на площі перед базилікою відбувся Молебень до Матері Божої, який очолив Блаженніший Святослав.

На прощу прибули єпископи УГКЦ з України та усього світу. Окрім цього, на Молебні були присутні Апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас, владика Віталій Кривницький, ординарій Києво-Житомирський Римо-Католицької Церкви в Україні, а також ректор великого відпустового Марійського центру в Люрді (Франція) отець Мішель Дубан.

Блаженніший Святослав звернувся до Пресвятої Богородиці з особливою молитвою за багатостраждальний український народ: «Мамо, нас болить… Нас болить біль дітей, зранених у київському „Охматдиті“ і в мужньому Харкові, тих, які кричали до небес з болю на вокзалі в Краматорську і під завалами у Кривому Розі. Мамо, нас болить біль кожного українського воїна, який, можливо, в цій хвилині зрошує своєю кров’ю широкі українські степи. Мамо, нас болить біль кожного, кого зараз катують в російських тюрмах. Їхній голос тільки Ти сьогодні чуєш. Мамо, нас болить біль наших жінок, матерів, дружин, які похиляються над мертвими тілами своїх найдорожчих. Мамо, нас болить біль дітей, які плачуть за своїм татусем, за якого щодня вмиваються сльозами у молитві перед Тобою. Мамо, нас болить доля мільйонів українців, яких сьогодні доля закинула далеко від рідної землі».

Патріарх від імені Церкви подякував кожному паломнику та паломниці, які прибули на щорічну Всеукраїнську прощу до Зарваниці.

Відтак Глава УГКЦ молитовно подякував Пречистій Діві за звільнення священників УГКЦ Богдана Гелети та Івана Левицького з російського полону: «Ми сьогодні хочемо подякувати за наших мужніх отців-редемптористів з Бердянська, яких Вона врятувала тільки Їй знаними дорогами».

Проповідь під час Молебню до Богородиці виголосив владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії. Він підкреслив, що Зарваниця — це дім Пресвятої Богородиці, де кожен знаходить розраду і підтримку Божої Матері.

«Це Вона на порозі свого дому зустрічає нас, відкриваючи свої материнські обійми. Це Вона відкриває двері свого дому, а тим домом є її Непорочне Серце», — зазначив єпископ.

Владика Богдан закликав усіх прочан до молитви за всіх, кого діткнула своїм смертельним жалом війна в Україні: «Матір Божа покриває нас своїм омофором, приймає до Божої оселі. Ми можемо з вірою просити Її про зцілення, розраду і надію».

Окрім цього, владика Богдан у часі проповіді наголосив на важливості любові — вірної і довготерпеливої. І Саме Матір Божа, за його словами, є прикладом такої любові: «Вона, так як крокувала дорогами Галилеї разом за Ісусом, а потім йшла із ним аж на Голготу на зустріч Воскресінню, піде також і з нами і буде з нами кожної миті нашого життя».

«Наш народ ще йде своєю Хресною дорогою, але Хресна дорога веде до нового життя у Бозі, — сказав на завершення апостольський екзарх. — Нехай на цій дорозі нас супроводжує Божа благодать і сила Святого Духа. Нехай Пречиста Діва буде нашою провідницею, заступницею і покровом».