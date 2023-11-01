Бізнес на ухилянтах: працівник банку допоміг втекти закордон майже сотні чоловіків

Вісімдесят троє осіб незаконно виїхали з України впродовж березня-серпня 2022 року та не повернулися. Військовозобов’язаним допомагав перетинати кордон представник одного із місцевих банків.

Як повідомляють у поліції, чоловік впродовж кількох місяців вносив неправдиву інформацію до інформаційної системи.

Документували протизаконну діяльність жителя Кременця, який заробляв на ухилянтах, слідчі, працівники міграційної поліції та кримінального аналізу Головного управління нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За словами керівника міграційної поліції Олександра Буняка, на момент злочину, працюючи в одній із фінансових установ, він організував “бізнес” на ухилянтах. Чоловік сприяв незаконно перетинати державний кордон України військовозобов’язаним громадянам, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації.

Підозрюваний мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, й без їхнього відома вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи.

За свої послуги отримував грошову винагороду. Слідчі встановили, що “бізнесмен” причетний до незаконного переправлення через кордон 86 осіб, з яких 83 не повернулися.

Чоловікові інкримінують сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, усунення перешкод, вчинене з корисливих мотивів повторно, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до підробки інформації під час дії воєнного стану, вчиненому повторно відповідно до ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

За вчинення даних злочинів під час дії воєнного стану чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Справу слідчі скерували до суду.