Звання Героя України просять присвоїти бійцю з Тернопільщини Сергію Жолондеку.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента.

Сергій Жолондек проживав з сім’єю у Чорткові. В липні 2022 року був призваний на військову службу. Служив стрільцем у парашутно-десантному батальйоні. Загинув Герой 2 жовтня минулого року від отриманих поранень, несумісних з життям, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямполівка Краматорського району Донецької області. У воїна залишились батьки, дружина, син, брати та сестри.

Поховали Героя у рідному Чорткові. Йому було лише 42 роки…

До слова, старший брат Сергія Жолондека також віддав життя за Україну. Він брав участь в АТО ще з 2014-го року.

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“Сергій відважно виконав свій обов’язок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі.

Перебуваючи завжди у зонах активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре.

Хто його знав, говорить, що такі люди, як він – зустрічаються вкрай рідко.

Я пишаюсь своїм чоловіком, а син – своїм батьком-Героєм. Батьком з великої літери.

Сергій усе віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир, віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій.

Жолондек Сергій Мирославович справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду – Герой України (посмертно)”, – ідеться у петиції.

На даний момент петицію підписали трохи більше 18 тисяч людей. Необхідно ж 25 тисяч голосів. До кінця збору підписів залишився 41 день.

Рідні загиблого захисника просять підтримати петицію. Підписати петицію можна за посиланням.