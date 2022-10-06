Війна забрала життя Сергія Жолондека з Чорткова: його брат загинув в АТО

Щоразу, коли приходить звістка про загибель військовослужбовця – до останнього не віриться, що це відбувається з нами.

Чортківська громада і вся Тернопільщина знову у скорботі. Від рук окупантів загинув чортків’янин Жолондек Сергій Мирославович.

Жолондек Сергій (7.05.1980 р.н.) був призваний на військову службу під час мобілізації Чортківським РТЦК та СП 18 липня цього року. Служив стрільцем 9 парашутно-десантної роти 3 парашутно-десантного батальйону.

“Ріс Сергій у багатодітній сім’ї – усього їх було шестеро. Його старший брат пішов захищати Україну від російських загарбників ще на початку війни вісім років тому. Під час бойових дій отримав контузію, через яку згодом загинув. Тож Сергій пішов стопами брата боронити Україну вже з початком повномасштабного вторгнення…

Загинув Герой 2 жовтня від отриманих поранень, несумісних з життям, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямполівка Краматорського району Донецької області. У воїна залишились батьки, дружина, син, брати та сестри…

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Чортківської міської ради.

Про дату зустрічі воїна у Чорткові, а також чину похорону Чортківська міська рада повідомить згодом.