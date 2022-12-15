Проект бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік погодили на засіданні виконавчого комітету 14 грудня.

Начальниця фінансового управління Надія Кучер зауважила, що бюджет буде вперше затверджено в період воєнного стану. Тому головний фінансовий документ громади є бюджетом виживання, а не бюджетом розвитку. Також у проекті бюджету відсутні кошти освітньої субвенції. Після того як громада отримає її від Міністерства фінансів внесуть зміни до бюджету і направлять її головному розпоряднику коштів – управлінню освіти.

– Дохідну частину бюджету плануємо затвердити в розмірі 2 мільярди 680,2 мільйона гривень, – розповіла Надія Кучер. – В тому числі по загальному фонду в сумі 2 мільярди 594,8 мільйона і по спеціальному фонду – 85,4 мільйона. Якщо порівнювати з очікуваними надходженнями 2022 року, то власні доходи бюджету зростуть на 4,7% або на 120 мільйонів гривень.

ПДФО складає приблизно 69% всієї дохідної частини загального фонду бюджету. Для 2022 року характерним було збільшення надходжень від доходів із грошового забезпечення військовослужбовців. Фактично таку тенденцію ми обрали і при обрахунку на 2023 рік. Виходячи з цього, податок на доходи фізичних осіб складе 1 мільярд 754,6 мільйона і перевищить очікуваний показник 2022 року на 50,4 мільйона. Від податку за землю очікуємо 90 мільйонів, податку на нерухоме майно – 70,2 мільйона, транспортного податку – 600 тисяч гривень. Згідно даних податкової інспекції у громаді налічується 12 613 платників єдиного податку і на 2023 рік сума єдиного податку складе 370 мільйонів, в втому числі по фізичних особах – 270,8 мільйона, по юридичних особах – 97,7 мільйона. Важливу роль у надходженнях бюджету відіграють надходження по акцизному податку. Податок від продажу алкоголю буде складати приблизно70 мільйонів гривень, тютюну – 90 мільйонів гривень. Приблизно 67 мільйонів отримаємо від акцизу з виробленого і ввезеного пального. В загальному сума надходжень з підакцизних товарів складе 227 мільйонів. Орендна плата за комунальне майно складе приблизно 9 мільйонів гривень, плата за надання адмінпослуг – 25 мільйонів гривень.

Видаткова частина бюджету запланована у сумі 2 мільярди 945,5 мільйона. Якщо порівняти доходи і видатки, то зрозуміло, що є дефіцит коштів. Надія Кучер пояснила, що він становить суму запозичень по термомодернізації закладів освіти з Європейським інвестиційним банком у розмірі 265 мільйона гривень.

Основний акцент бюджету наступного року – на забезпеченні соціально захищених статей. Видатки на оплату праці і енергоносії закладені в повному обсязі. На виплату зарплати передбачено 982,5 мільйона гривень, на оплату енергоносіїв – 323,6 мільйона.

Запропонований проект бюджету також винесуть на розгляд наступної сесії міської ради.