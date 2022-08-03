У першому півріччі 2022 року до бюджету Тернопільської міської територіальної громади надійшов 1 мільярд 477 мільйонів 115,8 тисячі гривень, тоді як планували отримати 1 мільярд 423 мільйони 306,5 тисячі гривень.

Із них по загальному фонду 1 мільярд 434 мільйони 637,7 тисячі гривень та до спеціального – 42 мільйони 478,1 тисячі гривень. План за перше півріччя виконаний на 103,8%, а річний – на 50,6%.

– По власних доходах, без врахування трансфертних бюджетів, план забезпечено на 105,1%, – розповіла Віталіна Атенчук, заступник начальника фінансового управління. – Із запланованих 1 мільярд 89 мільйонів 948,7 тисячі гривень, надійшло 1 мільярд 145 мільйонів 931,1 тисячі гривень. Це перевищило показник минулого року на 14,4%. Переважну частку у доходах бюджету, а саме 97,1%, склав загальний фонд, надходження до якого забезпечено на 104,3% від плану першого півріччя. Власні доходи загального фонду виконані на 105,9%. За рахунок цього до бюджету громади додатково надійшов 61 мільйон 104 тисячі гривень податків і зборів та інших надходжень.

Кошти, які надійшли до бюджету громади за перше півріччя 2022 року дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 37%. На фінансування галузей спрямували 1 мільярд 243 мільйони 999, 8 тисячі гривень. Заклади освіти профінансовано на 691 мільйон 765 тисяч гривень, охорони здоров’я на 52 мільйони 757,1 тисячі гривень, культури – на 15 мільйонів 744,3 тисячі, соціального захисту – на 68 мільйонів 67,4 тисячі, на утримання житлово-комунального господарства – 139 мільйонів 789,1 тисячі гривень, фізичної культури і спорту – 29 мільйонів 49,1 тисячі гривень. На зарплату працівникам бюджетної сфери спрямовано 684 мільйони 572,5 тисячі гривень та на оплату енергоносіїв – 81 мільйон 459,5 тисячі гривень. Це відповідно становить 55% та 11,9% усіх видатків бюджету.