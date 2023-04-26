У першому кварталі 2023 року бюджет тернопільської громади перевиконали на 166 мільйонів гривень.

При плані 717,9 мільйона гривень до бюджету надійшло 884,6 мільйона. Забезпечено виконання, як по загальному, так і по спеціальному фондах. Такі дані озвучили на засіданні виконавчого комітету 26 квітня.

– У першому кварталі нам вдалося забезпечити виконання бюджету на 123,2%, – розповіла Надія Кучер, начальниця фінансового управління. – Власні доходи загального фонду виконанні на 116,9. Додатково до плану надійшло 96,6 мільйона. Порівняно з відповідним періодом минулого року ріст склав 159,4%. По більшості надходжень забезпечене виконання дохідної частини. Найперше це стосується податку на доходи фізичних осіб, де план виконаний на 121,3%. При плані 375,2 мільйона гривень надійшло 454,9 мільйона. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 123,7 мільйона. Додатково до плану також надійшло сплати за землю – 3,7 мільйона, податку на нерухоме майно – 7,3 мільйона, єдиного податку – 4,3 мільйона, акцизного податку з виробленого і ввезеного в Україну пального більше 2 мільйонів, акцизного податку з роздрібно торгівлі тютюновими виробами – майже 4 мільйона. По окремих платежах таких, як акцизний податок з роздрібної торгівлі алкогольними напоями майже ми недоодержали 4, 9 мільйона.

Надходження трансфертів з держбюджету, за словами Надії Кучер, виконано на 102,7 %. При плані 119, 9 мільйона надійшло 123,2 мільйона. 94% відсотки з них припадає на освітню субвенцію у сумі 115,7 мільйона.

Вперше за багато років питома спеціального фонду у дохідній частині бюджету складає 10,5%. До нього надійшло понад 93 мільйона гривень, що більше від запланованого у 3,5 рази. Як пояснила Надія Кучер, це відбулося за рахунок гуманітарної допомоги, яку отримали бюджетні установи. Загальна їх сума 85, 1 мільйона гривень, а планували отримати 23,4 мільйона. Також багато коштів надійшло від пайової участі – це погашення заборгованості за минулі роки. При плані 800 тисяч гривень надійшло 5,4 мільйона.

54,3% отриманих до бюджету коштів направили на виплату зарплати та енергоносії – 370,5 мільйона. На освіту спрямували 343,6 мільйона, на охорону здоров’я – 21,7, культуру – 8,6 мільйона, соцзахист – 44,1, утримання ЖКГ – 54,6, на фізкультуру і спорт – 19,4 мільйона.

Звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2023 року взяли до відома. Його також винесуть на розгляд чергової сесії міськради.