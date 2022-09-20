На Тернопільщині продовжують знаходити боєприпаси часів минулих воєн. Вчора в області знешкодили три такі знахідки.

Про це розповіли на сторінці обласного управління ДСНС.

“19 вересня в лісовому масиві поблизу м. Теребовля (на місці НС) фахівцями групи піротехнічних робіт спеціалізованої аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 3 артилерійських снаряди, калібром 76 мм, часів Другої світової війни”, – ідеться у повідомленні.

Цього ж дня на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Зарваниця місцеві жителі виявили артснаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни. До місця небезпечної знахідки направлено піротехніків ДСНС.