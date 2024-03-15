Назавжди буде вписане в героїчний літопис боротьби українського народу проти російських окупантів ще одне імʼя нашого земляка.

Ряди Небесного Воїнства поповнив житель села Великі Чорнокінці Колиндянської громади Чортківського району Ярослав Клопотюк, 1984 року народження.

Свій останній бій за волю і незалежність України, за наше з вами майбутнє і право жити під мирним небом України, на своїй рідній, Богом даній землі, мужній Воїн зустрів 12 березня 2024 року в районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття родині і всім, хто близько знав Захисника.

“Хай світлою і благословенною буде памʼять про Героя, який поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя!”, – зазначають в РДА.