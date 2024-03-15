Трагічна і водночас героїчна сучасна історія України. Вона народила нову когорту людей, які обрали собі за приклад звитяжних і волелюбних борців за волю і незалежність нашої держави багатьох попередніх поколінь.

Навіки буде вписане в цю славну історію боротьби імʼя Захисника з Нагірянської громади Валерія Бабія, жителя села Шульганівка, 1979 року народження. Свій останній бій мужній Воїн прийняв 9 березня 2024 року поблизу населеного пункту Синьківка Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомляють на сторінці Чортківської районної військової адміністрації.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Світлого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!

Вічна пам’ять і шана!”.