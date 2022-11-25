Трагічна звістка знову сколихнула Тернопільщині.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 42-річний воїн з Копичинець Ігор Ліщина.

Про це повідомили на сторінці Копичинецької міської ради.

“Після повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави став на захист рідної землі. Обороняючи її волю та незалежність віддав найдорожче – життя…

Ігор загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині поблизу Горлівки.

Детальну інформацію про час та маршрут траурного кортежу повідомимо згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця…”, – ідеться у повідомленні.

24-27 листопада у Копичинецькій громаді оголошено Днями жалоби.

Підтримати родину Захисника можна, переказавши кошти на рахунок його дружини: 4149 6090 0231 8865 Ліщина Ірина Михайлівна.

Вічна пам’ять герою!