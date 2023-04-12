Ще одного Героя втратила на війні Тернопільщина. У Донецькій області загинув мешканець села Горошова Чортківського району Григорій Савчук.

Про це повідомляють у Борщівській міській раді.

“У ці дні, коли українці готуються до світлого Христового Воскресіння Борщівщина знову в скорботі.

Під час захисту України, в населеному пункті Авдіївка на Донеччині, помер солдат Григорій САВЧУК 1985 року народження, житель села Горошова Мельнице-Подільської громади”, – ідеться у повідомленні.

Зустріч тіла Григорія Савчука відбудеться 12 квітня о 9-й годині біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла у Борщеві. Після цього тіло Героя доправлять до рідного села.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою!