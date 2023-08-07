Роботу над проектом «Тепле Поділля – скарб України!» розпочали на Тернопільщині. Працює над ним команда молодіжної організації «Молодь – майбутнє України». Саме вони виграли грант від Українського культурного фонду у номінації «Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини».

– Назва проекту не випадкова, – кажуть його організатори. – Дністровський каньйон є місцем однієї із найбільших концентрацій об’єктів культурної спадщини в Україні. Він налічує сотні пам’яток археології, етнографії, архітектури і фортифікацій, місць, пов’язаних з відомими людьми та подіями. Сонце, яке дарує тепло, є давнім символом Подільської землі і зустрічалось на різних версіях подільських гербів ще багато століть тому. На початку 20-го століття регіон був відомим як туристична мекка Центральної Європи. Це край виноробства та садівництва, край, де історичні, архітектурні пам’ятки – дерев’яні церкви і дзвіниці, забудова історичних містечок, костели і кляштори, маєтки польської шляхти, замки ХІV – ХVІІ століття, пам’ятки княжої доби і музеї, фортифікаційні споруди викликали зацікавлення тодішніх численних туристів та дослідників. У 30-х роках минулого століття на туристичній мапі Бучацького, Заліщицького, Чортківського та Борщівського повітів Тернопільського воєводства з’явилася назва «Тепле Поділля. Земля сонця та винограду».

Проект передбачає оцифрування більше 50 об’єктів культурної спадщини і малих музеїв регіону та розроблення на їх основі професійних віртуальних 3D турів. Також буде створено інформаційно-промоційний сайт dnister.org про туристичну дестинацію «Тепле Поділля». На ньому буде інтерактивна карта, інформація про переважну більшість об’єктів культурної спадщини регіону, про всі оцифровані в рамках даного проекту об’єкти культурної спадщини, всі розроблені віртуальні 3D тури, практична інформація, яка допоможе спланувати подорож. Після завершення проекту відбудуться виставкові та презентаційні заходи в Чорткові та Києві.

До команди, яка реалізує проекту увійшли фахівці з різних регіонів України: Тернопільщини, Львівщини, Київщини, Івано-Франківщини, Запоріжжя. Усіх їх об’єднала ідея створення VR-турів та популяризації «Теплого Поділля». А керівником проекту є Сергій Підмогильний.

Фото зі сторінки проекту у фейсбуці