Більше п’яти мільйонів гривень виділили на тернопільські школи і садочки

Більше п’яти мільйонів гривень виділили з бюджету громади на реконструкцію та ремонти у садочках і школах Тернополя. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 14 лютого.

Прийнятим рішенням управлінню освіти і науки дозволили спрямувати кошти бюджету розвитку у сумі 2 715 500 гривень на заклади дошкільної освіти та 2 397 700 гривень на заклади загальної середньої освіти. Вони призначені для придбання основних засобів, а також здійснення реконструкції, реставрації та капітального ремонту.

За вказані кошти планують придбати основні засоби або зробити ремонти у 31 садочку: №№1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 38. Серед шкіл фінансування отримають такі заклади: ТСШ І-ІІІ ступенів №7; ТСШ І-ІІІ ст. №17 імені В. Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов; Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети; Тернопільський академічний ліцей «Генезис»; ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Д. Заплітного; ТЗОШ І-ІІІ ст. №27 імені В. Гурняка.