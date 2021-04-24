291 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 квітня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 11 летальних випадків. Померли:

  • жінка 69 р. м. Тернопіль
  • жінка 72 р. м. Тернопіль
  • жінка 82 р. Тернопільський район с. Ценів
  • чоловік 76 р. смт Гусятин
  • чоловік 80 р. Чортківський район с. Малий Говилів
  • чоловік 88 р. Чортківський район смт Мельниця-Подільська
  • чоловік 78 р. Чортківський район с. Виноградне
  • жінка 59 р. Чортківський район с. Зелене
  • жінка 63 р. м. Бережани
  • жінка 71 р. м. Тернопіль
  • чоловік 79 р. м. Тернопіль

Одужало 399 осіб.