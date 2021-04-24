291 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зареєстровано 11 летальних випадків. Померли:
- жінка 69 р. м. Тернопіль
- жінка 72 р. м. Тернопіль
- жінка 82 р. Тернопільський район с. Ценів
- чоловік 76 р. смт Гусятин
- чоловік 80 р. Чортківський район с. Малий Говилів
- чоловік 88 р. Чортківський район смт Мельниця-Подільська
- чоловік 78 р. Чортківський район с. Виноградне
- жінка 59 р. Чортківський район с. Зелене
- жінка 63 р. м. Бережани
- жінка 71 р. м. Тернопіль
- чоловік 79 р. м. Тернопіль
Одужало 399 осіб.
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