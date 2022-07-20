Більше 50% освітніх закладів Тернопільщини різного рівня готові до початку навчального року в очному форматі.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ТОВА Ольга Хома.

– Станом на 20 липня перевірили більше 60% закладів освіти, – розповіла Ольга Хома. – Це не тільки заклади загальної середньої освіти, а й професійної, передфахової вищої та вищої освіти. Орієнтовно 56% закладів готові до освітнього процесу у формі офлайн. Це досить високий показник. Разом з тим, працівники ДСНС, перевіряючи укриття, надають методичні рекомендації, які місцеві органи влади можуть виконати до 1 вересня та запросити повторну перевірку, і за її результатами отримають акт щодо погодження освітнього процесу в офлайн формі. Є заклади освіти, яким надали методичні рекомендації щодо виправлення помилок або закупівлі необхідних засобів для найпростіших укриттів. Більше 160 закладів не мають укриття, і поблизу них немає приміщень, які можна було б використати для укриття, тому такі заклади освіти однозначно розпочнуть освітній процес дистанційно.