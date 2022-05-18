Міська та сільські публічно-шкільні бібліотеки Бучацької громади отримали у подарунок від земляка, уродженця с. Озеряни, письменника і публіциста Ігнатія Рудого книгу «Жебрак».

Гостросюжетний роман знайомить читачів із життям громади містечок Кам’янця і Бучача 17-18 століть. Книгу видано в січні 2022 року видавництвом ТзОВ «Терно-граф» за сприяння та фінансової допомоги ТзОВ «Бучачагрохлібпром» накладом 500 примірників.

Ігнатій Несторович у своїй новій книзі розкриває реальні сторінки історії Галичини і Поділля. Про це повідомила у групі «Бучацька публічна бібліотека» Леся Машталір.

– Це те, що ми усі маємо знати, те, що нам болить і що нас спонукає до визначення своїх життєвих позицій. Як сказав у передмові до цієї книги о. Прокопій Лотоцький: «Жебрак» – це наш обов’язок – бути людяними, триматися життя, не замикаючись в священних огорожах власного егоїзму, це завдання відмовитися від фальшивої безпеки, марних фейкових сподівань, які заставляють людину байдуже сісти і нічого не робити, це залишатися на дорозі невтомних пошуків правди». Отож, читаймо нову книгу, пізнаваймо свою історію та насолоджуймося хорошим художнім словом Ігнатія Рудого, – зазначила Леся Машталір.

Працівники книгозбірні дякують автору за подарунок.