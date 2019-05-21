Заява про розпуск Верховної ради застала колонію тернопільських нардепів зненацька. До такого повороту подій більшість, очевидно, не готова.

“Списочники”

Шансів потрапити у мегапопулярну на сьогодні команду Зе у них, очевидно, немає. Натомість списки партій, за якими вони пройшли, істотно звузилися або не мають перспективи.

Наприклад, ударівцю Поберу, який обраний за списком Порошенка, місце вище 50 і близько не світить. А шанси пройти у парламент окремого проекту Кличка на цих дострокових виборах близькі до нуля.

Очевидно також, що стати нардепом за списком Ляшка не має і екс-голова Тернопільської ОДА Юрій Чижмарь. З його публічних виступів зрозуміло, що на радикалів він більше не розраховує, як і вони – на нього. Зрештою, прохід партії Ляшка у новий парламент проблематичний. Ймовірно, що Чижмарь спробує пробитися в парламент по мажоритарці. Не виключено, що на півдні Тернопопільщини, і не виключено, що від Гриценка.

Доля Романа Заставного цілком залежить від ребрендингу “Народного фронту” та надії на те, що його функціонерам вдасться придумати щось нове і цікаве. Тим часом сам нардеп останнім часом приглядався до балотування по одному з двох округів, в які вдалося залучити державні кошти на розвиток соціальної інфрастуктури. Мова про округи з центром у Тернополі та Теребовлі. Однак кампанія на окрузі має для досвідченого політика свої небезпеки.

Мажоритарники

Головко:

На перший погляд, все виглядає безхмарним для двічі нардепа по так званому північному округу Михайла Головка. Пан Михайло усю каденцію був політично активним, часто з’являвся на окрузі. Однак через те, що не був в коаліції, не зміг у достатній мірі привести державні гроші на округ. На цій темі на нього “насідав” радикал облдеп Яциковський, який завдяки партійним контактам чогось таки добивався і активно розповідав про це виборцям. Але якщо перемогти Яциковського в Головка ще достатньо політичних резерів і ресурсів, то з “чорним лебедем” від команди Зе впоратися буде важко. Нагадаємо, що на цьому окрузі Зеленський впевнено переміг у другому турі, а в найбільших містах волинських районів переміг і у першому.

Пастух:

Перебування в опозиційній до Порошенка “Самопомочі” не додало вістів мажоритарнику від Тернополя Тарасу Пастуху. Тим більше, що місто – наразі виборча територія націоналістичної “Свободи”, у якої успішний мер та адмінресурс. І не треба забувати про чималу кількість виплеканих в останній президентській кампанії порохоботів…

Юрик:

На окрузі з центром у Зборові також не є фаворитом діючий нардеп. І хоч тут, судячи з президентської кампанії, у Порошенка міцні позиції, електоральні можливості надепа Тараса Юрика не вселяють особливої надії. Нардеп був не настільки активним у своїй каденції, щоб виборці запам’ятали його прізвище. Відтак, навіть активність останніх місяців не здатна зламати негативний тренд.

Тим більше, що у Зборівському окрузі дуже сильні позиції відомого аграрія та мецената Івана Чайківського. Аграрна партія, яку він очолює, здобула низку перемог на виборах до ОТГ ще тоді, коли їй протистояв адмінресурс БПП. Зараз перемогти Чайківському буде значно легше.

О.Барна:

Практично мізерні шанси зберегти мандат у ще одного порошенківця Олега Барни. Скандальний нардеп втрачає рештки довіри на окрузі з центром у Чорткові. У селі Білобожниця, де він мешкає, Порошенко програв і в першому, і в другому турі. Це показує ставлення населення до нардепа. Цілком ймовірно, що БПП на цьому окрузі буде представляти більш виважений Степан Барна, а Олег Барна отримає непрохідне місце у парламентському списку.

Люшняк:

Щодо Миколи Люшняка, який поки що утримує мандат від округу з центром у Теребовлі, картина оптимістичніша. Нардеп не втратив зв’язку з округом, має тісні контакти з курією Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ в особі настоятеля Зарваницького духовного центру отця Володимира Фірмана та підтримку такого потужного аграрія, як Петро Гадз. Змагатися з Люшняком конкурентам буде важко, навіть якщо це буде радник дуже впливового міністра Авакова – Михайло Апостол. В будь-якому випадку успішний лобіст Люшняк побореться за збереження мандату.