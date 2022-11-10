У Тернополі вирішили провести опитування щодо формату цьогорічного святкування Новорічно-Різдвяних свят.

Про це повідомляє видання Тернополяни.

“Я думаю, що відповідь на це питання мають дати самі тернополяни, я думаю, що ми зробимо якесь опитування серед людей. Оскільки також тут думки людей розділяються. Однозначно, що не може бути цього року якихось масових святкувань, заходів та гулянь, катань, громадського харчування, алкоголю та все інше. Можливо це буде варіант лише облаштування ялинки у патріотичному стилі, можливо це будуть якісь дитячі каруселі, але швидше всього, що не буде додаткових елементів, які там пов’язані з катком, оскільки це дуже енергозатратно, оскільки є завдання – економити електроенергію, – зауважив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – По-друге, думаю, що зараз не час проводити такі святкові заходи, але знову ж таки ми поспілкуємося з тернополянами, зробимо опитування та приймемо рішення”.

Детальніше – в ефірі “Радіо “ROKS“.

Нагадаємо, раніше кияни виступили проти встановлення новорічної ялинки в столиці цього року. Містяни вважають, що витрачати кошти на неї під час повномасштабної війни недоречно, а святкувати треба після перемоги. Відповідна петиція 8 листопада з’явилася на сайті Київської міської ради і менше ніж за добу набрала необхідну кількість підписів для розгляду. Тепер петицію має розглянути Київрада.