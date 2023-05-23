Кумедну і зворушливу ситуацію зафіксували на дамбі тернопільського ставу.

Багатодітна перната мати вирішила перейти дорогу у невстановленому місці, наражаючи на небезпеку не лише себе, але й неповнолітніх. Незважаючи на очевидне порушення ПДР з боку пішоходів, тернопільські водії із розумінням поставилися до ситуації. Поки крилате сімейство шпацерувало через чотири смуги, весь транспорт на дамбі зупинився. Відтак, в обидва боки вишикувалися колони автомобілів та автобусів. Очевидцем події став Святослав Журовський, котрий зафіксував усе на відео.

Треба віддати належне небайдужому чоловікові, котрий добровільно виконав роль регулювальника дорожнього руху. Активно розмахуючи руками, він подавав сигнали водіям, аби ті не розчавили пішоходів. Врешті качине сімейство перейшло дорогу і рух транспорту було відновлено.

У коментарях в соцмережі користувачі висловлюють захоплення діями водіїв:

“Цивілізоване місто)”, – пише Rom Zin.

“Аж гордість розперла. Молодці усі!”, – зазначила Тетяна Тарасенко.

“Що таке соціальна несправедливість? Це коли звичайна качка перебігає 4 смуги з інтенсивним рухом, водії акуратно пропускають а коментатори ставлять сердечка. Чи було б таке, як би там перебігала качка з айфоном? )))))”, – пожартував Ярослав Курус.