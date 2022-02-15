Десять людей померли минулої доби на Тернопільщині від COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– чоловік 54 р., Тернопільський район;
– жінка 83 р., Тернопільський район;
– чоловік 74 р., м.Тернопіль;
– чоловік 93 р., Тернопільський район;
– жінка 52 р., Чортківський район;
– чоловік 62 р., Чортківськийрайон;
– жінка 84 р., Тернопільський район;
– чоловік 80 р., м.Тернопіль;
– чоловік 65 р., Тернопільський район;
– жінка 75 р., Чортківський район.
Загалом минулої доби в області зафіксовано 478 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 813 людей.
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