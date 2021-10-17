Журнал Фокус втринадцяте підготував Рейтинг комфортності українських міст.

У 2021 році до методики підрахунку редакція внесла кілька змін. По-перше, до рейтингу увійшли два новачки — Сєвєродонецьк і Маріуполь, що представляють Луганську та Донецьку область. По-друге, крім таких традиційних критеріїв, як економічні та екологічні показники, ми врахували суб’єктивне сприйняття мешканцями своїх міст.

Рейтинг комфортності міст України: що брали за основу

Взявши за основу результати Сьомого муніципального опитування, підготовленого соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, Фокус додав п’ять нових критеріїв. Серед них, наприклад, оцінка доступності міста для людей з інвалідністю. Цей показник видання вибрало, оскільки він важливий і для інших маломобільних категорій, наприклад, батьків, що пересуваються містом з дитячими візочками.

Таким чином, у рейтингу Фокуса відбулися значні зміни порівняно з результатами 2020 року: лідером став Тернопіль, у першій п’ятірці опинилися міста, розташовані ближче до заходу України. У них є дещо спільне: тут екологічна обстановка, як правило, краща, ніж у лівобережній Україні, відбувається менше злочинів, нижчі ціни. При цьому нижчі і зарплати, але, мабуть, щастя не тільки в грошах. Проаналізувати показники кожного учасника рейтингу можна, уважно подивившись на таблицю, де наведені всі критерії і нараховані за них бали.

При підготовці довідок про міста редакція звертала увагу перш за все на новини, пов’язані зі станом місцевої інфраструктури. І тут можна знайти привід для оптимізму: в більшості випадків у міру сил її намагаються розвивати.

Рейтинг міст України: як ми рахували

До рейтингу увійшли 24 найбільших міста країни. Редакція Фокуса вибрала 16 критеріїв, за якими оцінювалися їхні якості. Максимально можна було набрати 125 балів.

50 балів місто могло отримати за економічні показники — по десять балів за кожен з п’яти критеріїв. Це рівень середньої зарплати, вартість умовного продуктового кошика, середня вартість житла в новобудовах і оренди квартир, а також співвідношення кількості резюме до вакансій.

місто могло отримати за економічні показники — по десять балів за кожен з п’яти критеріїв. Це рівень середньої зарплати, вартість умовного продуктового кошика, середня вартість житла в новобудовах і оренди квартир, а також співвідношення кількості резюме до вакансій. 10 балів місту могла принести наявність у ньому навчальних закладів, які увійшли до рейтингу Фокуса “100 кращих шкіл”. Ми усвідомлювали, що у міст-мільйонників шанси отримати високі бали за цим критерієм були трохи кращі, адже шкіл в них значно більше, ніж в інших обласних центрах. Тому вирішили вивести об’єктивніший показник: кількість шкіл, що увійшли до рейтингу, на 10 тис. населення.

місту могла принести наявність у ньому навчальних закладів, які увійшли до рейтингу Фокуса “100 кращих шкіл”. Ми усвідомлювали, що у міст-мільйонників шанси отримати високі бали за цим критерієм були трохи кращі, адже шкіл в них значно більше, ніж в інших обласних центрах. Тому вирішили вивести об’єктивніший показник: кількість шкіл, що увійшли до рейтингу, на 10 тис. населення. 25 балів — по п’ять за кожен з п’яти критеріїв — місто могло отримати, виходячи з оцінки містянами якості муніципальних послуг. Фокус взяв до уваги оцінки якості транспортної інфраструктури, водопостачання, доступність міста для людей з інвалідністю. Також люди оцінювали діяльність поліції та особисте відчуття безпеки під час пересування поодинці темними вулицями свого району.

— по п’ять за кожен з п’яти критеріїв — місто могло отримати, виходячи з оцінки містянами якості муніципальних послуг. Фокус взяв до уваги оцінки якості транспортної інфраструктури, водопостачання, доступність міста для людей з інвалідністю. Також люди оцінювали діяльність поліції та особисте відчуття безпеки під час пересування поодинці темними вулицями свого району. 10 балів місто могло отримати за два екологічних показники: кількість викидів основних забруднювальних речовин в атмосферу та кількість небезпечних відходів I-III класів у розрахунку на одного жителя. До відходів I класу — надзвичайно небезпечних — відносяться, наприклад, прилади, що містять ртуть, до відходів III класу — помірно небезпечних — відносяться, наприклад, моторні масла.

місто могло отримати за два екологічних показники: кількість викидів основних забруднювальних речовин в атмосферу та кількість небезпечних відходів I-III класів у розрахунку на одного жителя. До відходів I класу — надзвичайно небезпечних — відносяться, наприклад, прилади, що містять ртуть, до відходів III класу — помірно небезпечних — відносяться, наприклад, моторні масла. Ще 10 балів місту могли принести показники середньої очікуваної тривалості життя при народженні у 2019 році.

місту могли принести показники середньої очікуваної тривалості життя при народженні у 2019 році. Максимум 10 балів припадало за показники кількості злочинів на 10 тис. жителів, ще 10 балів — за показники захворюваності на COVID-19.

Найвищий бал присвоювався за найкращий результат. Бали нараховувалися пропорційно до абсолютних величин. Наприклад, якщо середня зарплата в Києві (20 956 грн) майже на 6 тис. вища, ніж у наступному за ним за цим показником Маріуполі (15 287 грн), то це відбивається на загальному підсумку: Київ отримує 10 балів, Маріуполь — 5 балів, а Чернівці, де найнижча в країні середня зарплата — 11 350 грн — лише 1 бал.

1. Тернопіль

З 2020 року в Тернополі і області тривають ремонтні роботи у межах програми “Велике будівництво” — це найкраща новина для містян, оскільки місцеві дороги славляться неймовірною розбитістю. За минулий рік відремонтували 162 км доріг державного значення, на 2021-й запланували ремонт ще 200 км. Зокрема, кладуть асфальт на об’їзній трасі навколо Тернополя, ведуть шляхи від обласного центру до менших міст і сіл. У населених пунктах крім проїжджої частини облаштовують тротуари, велодоріжки та освітлення.

Також у Тернополі на березі місцевого ставка побудували водну арену, яка зможе приймати 1 тис. глядачів. Для міста це має велике значення, оскільки з 1987 року воно приймає міжнародні водні змагання. У серпні, зокрема, пройшли етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту, в яких брали участь команди з 15 країн.