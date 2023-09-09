Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова поділилася неприємною пригодою із відпочинку.

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила розповісти, чому вони зустрілися з поліцією під час свого відпочинку. Справа в тому, що поїздка Віктора Павлика до Трускавця стала несподіваним інцидентом, який зажадав виклику поліції.

Подробиці цієї нагоди були розказані в Instagram-stories дружиною артиста, Катериною Репяховою. Про це пише Politeka.

Як повідомила блогерка, сім’ї довелося звертатися до правоохоронців через те, що невідомі завдали шкоди панорамному вікну автомобіля артиста.

Автомобіль Павлика був атакований невідомими, які скинули предмет на дах дорогої машини та пошкодили скло у вікні. Павлик не одразу звернув увагу на пошкодження, і тому визначити час та обставини події практично неможливо.

“Він не відкривав ту панораму в машині, тому не бачив певний час. А вчора відкрив для Миші. Людина, яка це зробила не думає про карму, а дарма”, – поділилася Репяхова.

На щастя, автомобіль був застрахований, і артист зможе відшкодувати збитки. У зв’язку з цим Віктор Павлік звернувся до поліції з проханням офіційно зареєструвати подію.

“Заява в поліцію, до страхової, фотографування коду машини, фотографування пробігу, техпаспорту, паспорта, свідоцтва про народження”, – поділилася також Репяхова.