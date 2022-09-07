Аукціон на сто мільйонів: три спиртозаводи на Тернопільщині пустять з молотка

Три спиртзаводи Тернопільщини виставлять на продаж наприкінці вересня. Першими з аукціону планують продати Марилівський, Борщівський та Кобиловолоцький спиртзаводи.

Про це під час брифінгу повідомили голова Тернопільської ОВА Володимир Труш та виконуюча обов’язки голови Фонду державного майна Ольга Батова.

– Завдання таких аукціонів – залучити інвестиції до тих підприємств, які неефективні або непрацюючі, – каже Ольга Батова. – Роками люди спостерігають, як вони руйнуються й не приносять користі абсолютно нікому. В результаті продажу таких об’єктів, бізнес генеруватиме державі постійний дохід та зробить нашу економіку сильнішою.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш додав, що спиртові заводи в обалсті руйнуються, тому чим швидше їх вдасться приватизувати, тим швидше з’являться нові робочі місця й наповнюватиметься бюджет області.

– Плануємо виставити на продаж й інші великі нефункціонуючі підприємства, – сказав Володимир Труш. – На території нашої області розташовані 14 спиртових заводів, які або не працюють, або працюють частково. Держава витрачає великі кошти на їх утримання й охорону, тож рентабельніше буде їх реорганізувати шляхом приватизації.

Аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП «Укрспирт» відбудеться 19 вересня. Стартова ціна лоту 25 мільйонів гривень. 20 вересня відбудуться торги з продажу Марилівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 54 мільйони гривень. Аукціон з продажу Борщівське МПД ДП «Укрспирт» відбудеться 21 вересня. Його стартова ціна 27,5 мільйонів гривень.