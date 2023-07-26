Атмосферні фронти зумовлюватимуть цими днями погоду на Тернопільщині. У краї періодично дощитиме, а також можливі грози. Після опадів температурні показники відчутно знизяться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями. Спостерігатимуться короткочасні дощі та грози. Вітер південно – західний з переходом на північно – західний, 9 – 14 м/с., температура вночі 15 – 20°, вдень 21 – 26°.

«26-го липня короткочасні дощі передбачаються у західних областях України. Дощі супроводжуватимуться грозами. На заході України у середу буде найсвіжіше: +22 +26 градусів. Вітер переважатиме з південного заходу, часом рвучким до штормових поривів 15-20 метрів за секунду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у четвер-п’ятницю температурні показники на Тернопільщині відчутно знизяться. Температура впродовж доби 13 – 18°.