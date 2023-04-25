Смішне та трагічне, яскраве та реалістичне поєднуються у новій виставі Анатолія Хостікоєва «The Best», яку митець радий презентувати у Тернополі.

У центрі сюжету розмірене життя підполковника у відставці Антона Степановича, який після втрати дружини знайшов собі єдину розраду — риболовлю. Але одного разу у його квартирі з’являться три яскраві жінки, які починають боротися за серце героя всіма можливими та неможливими способами.

Хто вони? Яким чином дізналися про Антона Степановича? Чим він зацікавив таких різних, але колоритних жінок? І чи справді він готовий змінити своє життя, обравши героїню, готову стати The Best для нього? Відповіді на ці питання дізнаються глядачі вистави. Хочете побачити, як чарівна Наталія Сумська запалює зал під хіт від Тіни Тернер? Прагнете відволіктися від новин та тривоги, занурившись у свято чудової акторської гри та якісного гумору? Тоді спектакль «The Best» саме для вас!

Ця постановка — авторський дебют митця, режисера та актора Анатолія Хостікоєва. Він створив цікавий, на диво реалістичний і водночас — незвичайний мікровсесвіт, в якому існує четвірка персонажів. Акторський склад вистави надзвичайно потужний: окрім чудової гри Анатолія Хостікоєва та неперевершеної Наталії Сумської, глядачі можуть насолодитися талантами заслуженої артистки України Любові Куб’юк та театральної прими, народної артистки України Людмили Смородиної.

За словами Анатолія Георгійовича, артисти разом з продюсерським центром ARENA CS ініціюють збір коштів на придбання авто для ЗСУ. Більша частина коштів, отриманих за гастролі, буде направлена саме на це. Таким чином, глядачі разом з улюбленими артистами долучаються до важливої для сучасних українських реалій справи.

У воєнний час саме театральне мистецтво дає живий обмін емоціями та енергією між акторами на сцені та глядачами. Воно відволікає від екранів та новин, надихає та наповнює новими силами. Вистава «The Best» — це антидепресант, який дає можливість жити далі, боротися та допомагати. Постановкою вже встигли насолодитися жителі кількох українських міст, і зараз артисти готуються до прем’єри у Тернополі. Долучайтеся: вільних місць не так вже й багато! Квитки можна придбати онлайн за посиланням КАРАБАС.