На Тернопільщині знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас виявили місцеві жителі у полі поблизу с. Кабарівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району.

Про знахідку люди повідомили у поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

«7 грудня о 14.18 поблизу села Кабарівці Зборівської громади місцевим населенням виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни. На місце виїхали спеціалісти. Ми вкотре застерігаємо: громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків», – зазначила речниця ДСНС в області Ірина Крупа.

Додамо, артилерійський снаряд призначений для ураження цілей, виконання інших завдань. Снаряд складається з корпусу, спорядження і детонатора;

характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні. При виявленні підозрілих предметів необхідно одразу телефонувати за номером 101.