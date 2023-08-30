Артилерійський снаряд і мінометну міну знайшли на Тернопільщині

29 серпня піротехніки Тернопільщини знищили застарілий боєприпас.

Як повідомляють у ДСНС, о 12:30 у полі поблизу села Кабарівці Зборівської громади виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни. Група піротехнічних робіт вилучила і знищила цей боєприпас.

Цього ж дня о 14:45 у лісосмузі біля Бучача, на вул. Шухевича, виявила мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують рятувальники.