Артилерійський снаряд і дві гранати знайшли на Тернопільщині

Минулої доби на Тернопільщині виявили три боєприпаси часів минулих воєн.

20 листопада на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про виявлення поблизу села Іване-Пусте Іване-Пустенської ТГ Чортківського району двох вибухонебезпечних предметів, ідентифікованих, як ручні гранати РГД-33 зразка 1933 року.

Для знешкодження вибухонебезпечних предметів до місця небезпечної знахідки направлено фахівців групи піротехнічних робіт САРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Також цього дня поблизу с. Пастуше Чортківської ТГ Чортківського району піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд, калібром 105 мм, який зосередили в безпечному місці для подальшого знищення.

Всього з початку поточного року на Тернопільщині виявлено 624, знищено 621 вибухонебезпечний предмет.

Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!

При виявленні підозрілого предмета категорично забороняється:

• торкатися і пересувати його

• заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати

• користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух

• здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Про випадки виявлення небезпечної знахідки негайно повідомляйте за номером «101» або «102».