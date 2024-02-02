До Тернополя привезли першу партію дронів, яку закупила міська рада для наших захисників.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“Нарешті у Тернопіль почала прибувати армія дронів. Зрада не вдалась. Сьогодні ще прибувають акумулятори. Ці всі дрони ми передамо нашим захисникам”, – зазначив очільник громади.

Він також додав, що місто чекає наступні партії безпілотників. Про їх отримання також одразу відзвітують.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада на початку січня оголосила тендер на придбання квадрокоптерів FPV для захисників на суму 20 млн грн. За ці кошти планується придбати 1250 дронів для військових.