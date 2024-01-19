Тернопільська міська рада на початку січня оголосила тендер на придбання квадрокоптерів FPV для захисників на суму 20 000 000 грн. За ці кошти планується придбати та передати військовим 1250 дронів.

Загалом участь у тендері взяло 7 учасників. Найнижчу ціну запропонувало ТОВ «Груп Інтрейд» на суму 16 687 500 грн. Це та сама компанія, з якою у попередньому році було укладено договір на постачання дронів, проте ними він виконаний не був. У зв’язку з невиконанням умов договору, з ТОВ «Груп Інтрейд» у 2023 році договір було розірвано, а за порушення умов договору дане товариство сплатило у бюджет міста 126 000 грн пені.

Щодо цьогорічного тендеру, то у відповідності до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, ТОВ «Груп Інтрейд» попередньо визнане переможцем, оскільки вони подали увесь пакет документів, зазначили найнижчу ціну, сплатили штрафні санкції за невиконання попереднього договору та відсутні інші підстави щодо невизнання їх переможцем.

А вже 21 січня стане відомо, чи будуть подані скарги від інших учасників тендеру. Про це повідомляють у Тернопільській міській раді.