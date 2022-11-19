«Відмовся від куріння – збережи здоров’я» – акцію під такою назвою проводять на Тернопільщині. Жителів краю закликають відмовитися від вживання тютюнових виробів у будь якому вигляді.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, від вживання тютюну щороку помирає понад 8 мільйонів людей. У Європейському регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік, – каже лікарка-методистка Ірина Гричук. За її словами, майже 84% смертей в Україні спричинені 5 основними неінфекційними захворюваннями, до яких входять серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, рак, хронічні захворювання легень та психічні розлади.

«По всьому світу проходять антитютюнові кампанії, спрямовані на поширення інформації про небезпеку тютюну і його негативний вплив на здоров’я. Заходи, що проводяться у рамках кампанії Міжнародного дня відмови від тютюнокуріння, спрямовані підвищити обізнаність щодо шкідливих і смертоносних наслідків вживання тютюну та впливу пасивного куріння, а також заохотити відмовитися від вживання тютюнових виробів в будь-якому вигляді».

Людям у Тернополі роздавали листівки про шкоду куріння та заохочували позбутися цієї шкідливої звички.