“Glory to Ukraine” – англомовний табір під такою назвою організували у Тернополі. Тут відпочивали діти переселенців та військовослужбовців.

Дванадцятирічна Анастасія разом з родиною до Тернополя приїхала з Харкова на початку війни. Дівчина каже, що встигла полюбити місто.

«Тут спокійно і затишно. Спочатку не вистачало того, що було вдома, друзів, прогулянок. Але вже звикли. Табір просто чудовий. Було цікаво спілкуватися англійською мовою. Згадала те, що вчила у школі. Викладачі дуже хороші. Познайомилася з різними дітьми, знайшла нових друзів».

Організатори розповідають: це вже друга таборова зміна англомовного табору “Glory to Ukraine”. Цього року приємне з корисним поєднували 20 дітей вимушено переміщених осіб та дітей військовослужбовців. Малеча провела два тижні у англомовному середовищі. За цей час викладачі, діти та їхні батьки стали великою родиною.