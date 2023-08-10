У Тернополі медики швидкої допомоги врятували жінку, котрій стало погано біля кладовища.

Про це повідомили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги.

“До нашого КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР надійшла подяка від пані Наталії, яка стала активним і відповідальним учасником порятунку людського життя. Це особливий випадок, який тісно переплітає небайдужість громадян, високий професіоналізм медиків та взаємодію перших і других в критичній ситуації. Жінці похилого віку, яку неподалік від цвинтаря знайшли лежачою із сильним запамороченням, головним болем та слабкістю, пощастило, адже в той день біля неї опинилися справжні ангели-охоронці”.

15-та бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги у складі лікаря Гураш Михайла Васильовича, фельдшера Леонтій Ірини Іванівни та водія Винника Михайла Антоновича поверталася з іншого виклику, коли побачили, як їм махають люди неподалік. Автомобіль одразу повернув до місця події. Літній жінці була оперативно надана перша медична допомога. А оскільки вона не потребувала госпіталізації, але була у виснаженому стані, то катера швидкої допомоги довезла її до місця проживання.

“Наш колектив з вдячністю приймає подяку від пані Наталії. Бажаємо їй і надалі зберігати у душі цей вогник співчуття та високої громадської відповідальності!”, – ідеться у зверненні медиків.