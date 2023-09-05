Війна в Україні триває. Боротьба за незалежність та перемогу щодня потребує людських та фінансових ресурсів. Днями тернопільські підприємці Андрій Ярема, Юрій Ханін та Ігор Гуда відвідали з допомогою українських військових на фронті.
170 окремий батальйон логістики Десантно-штурмових військ та 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ отримали:
– шини до ватажних та легкових автомобілів;
– автомобільний комплект супутникового звʼязку Starlink;
– компʼютери та багатофункціональний пристрій (ксерокс);
– планшети з картами памʼяті для бойової системи управління «Кропива»;
– павербанки;
– запасні частини для ремонту вантажівок та причепів, призначених для перевезення важкої військової техніки.
Розвідувальний батальйон 5 окремої штурмової бригади Сухопутних військ (@ІГОР ДИКУН) звернувся до підприємців за допомогою і отримав:
– повнопривідний вантажний мікроавтобус;
– квадроцикл з причепом;
– тепловізійний приціл;
– засоби медичного призначення;
– енергетичні напої;
– висококалорійні продукти харчування довготривалого зберігання;
– цигарки.
Тільки спільними зусиллями кожного з нас, переконані небайдужі громадяни, ми зможемо перемогти російського агресора. Щоденна допомога нашим героям на фронті – це шлях до перемоги, яку ми обов’язково здобудемо!