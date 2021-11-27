У Тернополі розпочалася акція “Сопричастя”. Її учасники протягом 33 годин не вживатимуть їжі. Таким чином вони вшановують загиблих під час Голодомору 32-33 років.

Добровільний піст розпочався з 7.00 26 листопада і триватиме до 16.00 27 листопада. Завершиться акція “Сопричастя” спільною молитвою у суботу о 16.00 на Театральному майдані.

«Це своєрідна особистою жертва кожного з нас на помин душі невинно загиблих від голоду 33 року. Дуже важливо, аби ця жертва була усвідомленою, а не механічною. Аби зрозуміти — потрібно пережити, або, принаймні, спробувати це зробити. Саме це є одним iз завдань акції «Сопричастя», покликаної вшанувати пам’ять жертв Голодомору шляхом посту, молитви та доброї справи», – каже учасниця акції Ірина Михайлишин.

Унаслідок Голодомору 1932-33 років в Україні померло майже 10 мільйонів людей. Акція «Сопричастя», яку започаткувала Спілка Української Молоді у 2003 році, вшановує усіх загиблих.