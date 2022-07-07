Відтепер аераційний фонтан, що у парку ім. Тараса Шевченка вмикатимуть раніше. Зокрема, у теплу та безвітряну погоду водограй на набережній Тернопільського ставу та поруч з острівцем «Чайка» працюватимуть з 09:00 год.

Усі інші водограї у Тернополі працюватимуть без змін – у вихідні та святкові дні з 11:00 год. до 21:00 год, у будні дні – з 14:00 до 21:00 год. У дощову та вітряну погоду фонтани не вмикатимауть.

Часові рамки роботи аераційного фонтану розширено не лише з точки зору естетики, а й зважаючи на його екологічні функції влітку. Адже аерація дозволяє збагачувати воду киснем, а це і зупинятиме процес «цвітіння», і рятуватиме від палу тутешніх риб.

Нагадаємо, найдовший аераційний фонтан в Україні був встановлений у Тернополі в 2017-2018 рр. Загальна протяжність берегового водограю становить понад 300 м.