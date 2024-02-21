Ми розповімо про бездепозитний бонус у Фонтан казино. Це заохочення доступне кожному, хто вирішить зареєструватися на сайті цього нового онлайн казино. Подробиці про те, як стати учасником акції, та отримати бездепозитний бонус 400 грн, можна прочитати в огляді нижче. Крім інформації про бонус 400 гривень без депозиту, ми також описали інші бонуси в Fontan.

Новачкам не варто нехтувати стартовим бездепозитом. Прочитайте статтю про акції в Фонтан казино, щоб отримати можливість пограти в онлайн казино без початкових вкладень.

Огляд Фонтан Casino

Фонтан Казино – нове онлайн казино, зареєстроване у 2020 році. Сайт доступний кількома мовами, включно з російською та українською. У Фонтані можна грати в слоти, рулетку та карткові ігри від відомих провайдерів. Є ігри з джекпотами.

Щоб почати грати, потрібно швидко зареєструватися, заповнивши форму. Потім активувати бездепозитний бонус до 400 гривень. Цей бонус для нових гравців. Фонтан часто змінює домен через блокування. Тому краще зберегти робоче дзеркало. У разі чого, служба підтримки надішле нове.

Fontan Casino непоганий варіант для новачків. Простий дизайн, швидка реєстрація, є бездепозитний бонус. Мінус – мало інформації про ліцензію.

Бонуси в Fontan Casino

Бонуси – це подарунки для гравців у казино Фонтан. Вони бувають різні. Є бездепозитна пропозиція за реєстрацію. Вона найпростіша – 400 гривень нараховують одразу після створення акаунта. Це заохочення для новачків.

Також новим гравцям у Fontan Casino дають ще 3 бонуси за перші поповнення рахунку. Це відсоток від депозиту плюс фриспіни. Чим більше вносите грошей, тим вигідніший бонус.

Постійним клієнтам у казино Фонтан теж є чому радіти. Наприклад, подарунок на день народження до 750 євро. Чим довше граєш, тим цінніший презент. Плюс кешбек по неділях до 15%. Якщо багато програв за тиждень, можна повернути частину грошей.

Умови щодо відіграшу стандартні, вейджер х40-50. Головне вкластися в термін – 7 днів.

Бездепозитний бонус у 400 грн

Бездепозит – найпопулярніший бонус для новачків в онлайн казино. Фонтан дарує 400 гривень відразу після реєстрації.

Щоб отримати ці гроші без депозиту, потрібно пройти швидку реєстрацію. Ввести робочу пошту і придумати пароль. Потім перейти за посиланням із листа казино. Після цього створений акаунт активується і можна заповнити профіль. Вказати ім’я, прізвище, дату народження. Система Fontan Casino не перевіряє правдивість введених даних.

Щойно профіль у казино Фонтан готовий, на бонусний рахунок автоматично зарахують 400 гривень. Їх можна витратити в слотах або рулетках.

У цього подарунка стандартний для таких акцій вейджер х50. Тобто прокрутити гроші потрібно в 50 разів перед виведенням виграшу. У вас буде 7 днів, щоб укластися в строк.

Інші бонуси в Fontan

Крім стартового подарунка для новачків, у Фонтані передбачили цілу низку інших заохочень.

Так, за перші три поповнення рахунку в Fontan Casino дають пакети з відсотка плюс фриспінів. За перший депозит – 200% і 50 фриспінів. За другий і третій по 200% і 50 безкоштовних обертань відповідно. Ще є можливість повернути до 15% від програних за тиждень грошей. Такий кешбек виплачують по неділях у разі звернення до служби підтримки.

А ось для постійних клієнтів казино Фонтан, рівень яких “Діамантовий” і вище, передбачили подарунок на день народження до 750 євро. Гроші можна витратити на улюблені ігри. У Фонтані регулярно запускають тематичні акції. Про них повідомляють у Telegram-каналі.

Переваги та недоліки бездепозитного бонусу в 400 грн

Плюси Мінуси Отримати легко – потрібна тільки реєстрація Не можна відразу вивести виграш із бонусного рахунку Новачкам не доведеться вносити депозит Діє підвищений вейджер х50 400 гривень можна відразу витратити на ігри Всього 7 днів на відіграш бонусних коштів Не потрібно відігравати свій депозит перед відіграшем Новачкам буде складно вкластися в строк із незвично великим вейджером Активується миттєво після заповнення профілю Діє тільки на слоти, не можна грати в рулетку або покер

Висновок редакції

Фонтан – нове казино, зареєстроване у 2020 році. За короткий час завоювало популярність завдяки щедрим бонусам і швидкій верифікації.

Головні плюси Fontan Casino – зручний інтерфейс, підтримка російської мови та наявність бездепозиту для новачків. За просту реєстрацію тут дають 400 гривень.

До недоліків можна віднести мізерну інформацію про ліцензію і дивний принцип роботи онлайн-чату техпідтримки. Загалом Фонтан Казино досить-таки цікавий ігровий сервіс для новачків. Тут проста і швидка реєстрація, є можливість почати грати без вкладень. А 400 гривень бездепозитного бонусу – гарний початок.