Тепло до помешкань тернополян розпочнуть подавати 17 жовтня.

Для того, щоб розпочатий цей опалювальний сезон з бюджету громади комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» додатково виділили 30 мільйонів гривень. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Заступниця міського голови Вікторія Остапчук зауважила, що кошти виділили для безперебійного теплопостачання в осінньо-зимовий період та швидкого реагування на надзвичайні ситуації умовах військового стану. Цим же рішенням ще мільйон гривень спрямували на виконання Програми пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 років.

– Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» технічно готове розпочати опалювальний сезон, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Не готове фінансово. Держава не компенсувала різницю в тарифах. Тариф, який ми затвердили на цей опалювальний період на 36% нижчий від економічно обґрунтованого, тобто збитковий. Підприємство має мільйонні заборгованості за електроенергію, за воду. Для повноцінної роботи на час опалювального сезону йому необхідно орієнтовно 60-100 мільйонів гривень. 30 мільйонів – це мінімум для того, щоб розпочати опалювальний сезон.

За даними директора КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрія Чумака за різницю в тарифах держава має відшкодувати підприємству більше 215 мільйонів гривень.