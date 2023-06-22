Основна сесія НМТ завершилася на Тернопільщині.

Взяло участь у тестуванні 9 тис. абітурієнтів, – розповів відповідальний за організацію тестування Юрій Шайнюк. За його словами, деякі випускники склали тест на максимальні 200 балів. Двох учасників відсторонили через спроби скористатися мобільним телефоном.

Іспит складали у двадцяти екзаменаційних центрах. На тестування не з’явилося близько пів тисячі абітурієнтів.

«20 червня закінчилась основна сесія НМТ. В області на НМТ зареєструвались близько 9 тисяч учасників. З них майже пів тисячі не з’явились. Тобто цьогоріч показник присутності високий – 94,4%. Двоє учасників були відсторонені від здачі НМТ через виявленні в них мобільні пристрої. Пункти здачі тесту функціонували в 10 округах. Було створено 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Попри всі труднощі, зокрема відсутність електропостачання чи інтернету в деяких пунктах, повітряні тривоги, все ж результати проведення тесту досить високі. Наразі відомо, що в області є 200-бальники. Їхня остаточна кількість невідома. Результати приходять кожному до особистого кабінету», – зазначив Юрій Шайнюк.

Офіційні результати тестування будуть відомі в серпні, оскільки попереду ще додаткова сесія НМТ з 11 по 23 липня 2023 року.