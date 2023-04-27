Алла Жмака з Ланівців вирощує нарциси впродовж десяти років. Уже має 70 різних сортів.

Жінка розповіла Суспільному, що цибулини квітів купує в Україні та за кордоном, зокрема, в Голландії. Також обмінюється ними з іншими садівниками.

“Мої нарциси цвітуть з початку квітня до середини травня. Є ранні та пізні сорти. Найбільше мені до вподоби нарциси з рожевими серединками, їх рідко у кого побачиш. Почала ці квіти вирощувати моя мама, а я щоразу поповнюю нашу колекцію, оскільки нарцис – моя улюблена квітка”.

Алла Жмака говорить, нарциси є невибагливими в догляді. Жінка радить раз у п’ять років викопувати кущі та просушувати. Єдине, каже, квіти потрібно пересаджувати. А коли відцвітуть – зрізати листки, але не відразу, а зачекати, поки вони почнуть жовкнути, інакше можуть потім не розквітати.

У період цвітіння нарцисів на подвір’я ланівчанки приходять місцеві жителі, милуються красою квітів. Жінка мріє наступного року організувати у себе вдома виставку нарцисів.