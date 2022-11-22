Жителям області, різним установам та організаціям, які безкоштовно надали житло для переселенців, продовжують компенсувати витрати за комунальні послуги.

За жовтень вони отримають більші суми, аніж були до цього, оскільки розмір компенсації із 15 гривень зріс до 30. Подати документи на отримання компенсації можна на початку кожного місяця – з 1 до 5 числа.

– Вісім місяців уряд компенсує витрати за комунальні послуги тим, хто прихистив внутрішньо переміщених осіб, – каже Софія Близнюк, заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА. – Це і власники житла, і установи та організації. За вказаний період на компенсацію ми подали суму у розмірі 59 мільйонів, з них 45 мільйонів вже надійшло компенсації в область. Це живі гроші, які зараховуються на рахунки мешканцям або ж організаціям. Надіємось, що вони йдуть на оплату ЖКГ, а паралельно піднімають економіку в області. Було внесено зміни, і з жовтня за одну людину відшкодовують 30 гривень, тоді як раніше було 14,77. Якщо одна людина проживатиме у вас цілий місяць, то за неї компенсують 900 гривень. Також розширено перелік отримувачів компенсації. До них додали підприємців-фізичних осіб, приватні установи якщо їхніх приміщеннях безкоштовно проживають переселенці. Це можуть бути приватні готелі, туристичні бази, будь-яке приміщення, на яке є право власності. Всі комунальні послуги: постачання холодної і гарячої води, тепла, газу, електрики, поводження з твердими побутовими відходами – підлягає компенсації.

Частково кошти для компенсації виділяють з державного бюджету, а також їх надає міжнародна організація – для нашої області це товариство червоного хреста України.