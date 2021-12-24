Третю дози вакцини від COVID-19 на Тернопільщині отримали 19 людей.

Про це повідомила на засіданні колегії директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Це мешканці краю визначених категорій.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, отримати додаткову дозу можуть особи із ВІЛ-інфекцією, із раком крові; після трансплантації органів; особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію або мають інші імунодефіцитні стани.

«Додаткова доза передбачена поки лише у конкретних випадках. Ми готові проводити такі щеплення. Щоб отримати додаткову дозу вакцини, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. На Тернопільщині проведено 657 тисяч щеплень. Вакциновано першою дозою 33% населення. 30% жителів краю щеплено двома дозами. Звертаюся до кожного жителя нашої Тернопільської області, зараз саме час вакцинуватися, оскільки перед нами Новорічні та Різдвяні свята, коли ми будемо спілкуватися в родині, коли ми будемо їхати до своїх близьких, можливо вони старшого віку. Вакцинуйтеся самі та заохочуйте своїх рідних».

Додамо, нагадаємо, що від початку кампанії провакциновано 657 тисяч осіб. Першу дозу щеплення отримало 347 173 особи (від всього населення 33,87%), 2 дози – 310 552 особи (від всього 30,29%).