Більше 280 випускників Тернопільщини отримали максимальну кількість балів за результатами національного мультипредметного тесту під час основної сесії. Із них 14 учнів склали тест на 600 балів.

Це найвищий можливий результат за три предмети. 57 учнів здали іспити на 400 балів, 210 випускників – на 200 балів. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

У Тернополі по 600 балів отримали випускниці: Тернопільської української гімназії Софія Мельник, Тернопільської класичної гімназії Ольга Мудрик, Тернопільського обласного ліцею «Знамення» Юлія Скіп. Також максимальну кількість балів з двох предметів в обласному центрі мають 19 випускників. У Тернопільській українській гімназії на 200 балів склали НМТ 18 випускників і 10 випускників у школі №3.

Максимально можливу кількість балів з трьох предметів набрала також випускниця Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Анастасія Слободян. У Зборові на 600 балів склала іспити учениця Зборівської ЗОШ№1 Христина Савощак.

У Заліщиках максимальний бал за всі три предмети отримали троє випускниць Заліщицької державної гімназії: Тетяна Горобець, Аліна Боровська, Віталіна Запорожан. У Бережанах найвищий результат на НМТ показав учень Бережанського фахового коледжу НУБІП України Андрій Сновида.

Повний перелік усіх випускників, які склали національний мультипредметний тест на 600 балів повідомимо після їх офіційного оприлюднення за результатми усіх сесій тесту.

Національний мультипредметний тест (НМТ) – це комп’ютерний онлайн-тест для вступу на ступінь закладів вищої освіти у 2022 році. Складається з трьох блоків по 20 завдань до кожного: українська мова, математика та історія України, які потрібно виконати за 120 хвилин.