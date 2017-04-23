У Тернополі оголосили мобілізацію патріотів

23/04/2017 Розмір тексту:

Відомий тернопільський спортсмен-біатлоніст Олександр Починок оголосив загальну мобілізацію під стінами Тернопільської ОДА сьогодні на 20 год.

Про це він написав на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

“УВАГА! ВСІМ ПАТРІОТАМ! ТЕРНОПІЛЬ 20:00 БІЛЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЯ МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!”, – написав Олександр.

Як відомо, пан Починок є добровольцем, продав свій бізнес, купив зброю та воює в зоні АТО. Там отримав травму і зараз перебуває на реабілітації. Вчора його побили “тітушки”, які вже сьогодні, за інформацією громадських активістів, пакують валізи назад в Харків.

Джерело: Терен