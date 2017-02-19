Тернополю загрожує “будівельний апокаліпсис”?

19/02/2017 Розмір тексту:

Внести зміни до генерального плану міста, затвердженого рішенням міської ради у 2010 році, планують під час сесії 24 лютого. Проект рішення внесений до орієнтовного порядку денного чергового пленарного засідання.

Згідно законодавства вносити зміни у містобудівну документацію можна раз на п’ять років. І в Тернополі їх планували внести ще у 2015-му. Але зробити цього не вдавалося через те, що частина земельних ділянок виділялася під забудову з порушеннями: у паркових зонах, в історичній частині міста. Громадські активісти виступали проти цього, пікетуючи міську раду. Був і суд з приводу того, що у міській раді не витримали процедуру проведення громадських слухань щодо внесення змін у генплан. Тому питання це постійно переносилось. Є всі шанси, що запропонований проект знімуть з порядку денного і цього разу. Принаймні на цьому наполягатиме частина депутатів.

Депутат Андрій Шкула переконаний, що якщо будуть прийняті пропоновані зміни до головного містобудівного документу у тому вигляді, як вони є зараз, то у Тернополі розпочнеться «будівельний апокаліпсис».

– Проект рішення про внесення змін до генплану – це багато різних змін до існуючого документу, – каже Андрій Шкула. – Частина з них нормальні, частина – прикривання попередніх маніпуляцій, частина – перспективно собі заклали зони, щоб роздерибанити їх пізніше. І за це все депутатам треба проголосувати або так або ні. Частина депутатів наївно думають, що вони на сесії будуть казати: те ми погоджуємо, а те – ні. Депутати змушені будуть проголосувати за все або так або ні. Діючий генплан прийняли у 2010 році і сховали під грифом «Для службового користування». Його адаптована версія з’явилася у 2012 році на сайті, і за той період часу до цієї адаптованої версії нібито справжньої, подомальовували казна-що. На сесії, яка буде, депутатам запропонують легалізувати всі зміни, щоб всі «кінці в воду» сховати. Ви просто не уявляєте, який «будівельний апокаліпсис» почнеться, коли депутати проголосують за ту версію генплану, яку їм підсовують. Я займаю позицію тих депутатів, які кажуть, що нам потрібно скасувати процедуру збору пропозицій і по-новому провести її публічно і відкрито, а це два місяці часу. Публічно сказати правильні вони чи ні, публічно провести громадські обговорення, подискутувати і тільки після того документ заносити у сесійну залу. А те, що хтось комусь проплатив за якісь ділянки наперед, або хтось вже взяв гроші за те, щоб ті ділянки пролобіювати і вчепився зубами, щоб генплан затягнути до сесійної зали – ну нехай тягне. Особисто я не буду робити злочину проти громади, і закликаю всіх адекватних того не робити.

Щоб переконати колег у правильності своєї позиції Андрій Шкула кожному надіслав на електронну скриньку по два варіанти ділянок, у які треба буде внести зміни. Один із них – це генплан 2010 року, а другий – той, який розміщений на сайті міської ради.

– Щоб кожен з депутатів міськради, йдучи на засідання був свідомий, що таке генплан і в чому проблема, кожному я розіслав порівняльну характеристику справжнього генплану, який знаходиться в секретному відділі міськради і «Діпромісті», і того, який є на сайті, і який відрізняється від справжнього, – каже Андрій Шкула. – Його міськрада називає копією, а насправді це є маніпуляція, тому, що це «підмальована» версія діючого генплану. Таким чином у міській раді намагаються приховати злочини попередніх років, коли земельні ділянки давали там, де не можна давати, мова про парки, зелені зони, історичну частину міста.

Проти внесення змін виступає і Роман Навроцький. Він зазначає, що під час сесії пропонуватиме зняти з порядку денного цей проект рішення.

– Я буду виступати з пропозицією зняти питання генплану з наступної сесії, – каже він. – І пропонуватиму розпочати знову процедуру, як це має бути: вислухати кожного депутата, кожне зауваження, перемалювати його там, де є зауваження, а тоді дати нам на розгляд. Почати наново процедуру, щоб зайшов генплан такий, до якого у депутатів немає зауважень. На це треба два місяці і добра воля депутатів.

Зважаючи на позицію частини депутатів, на сесії буде «гаряче». Та у цьому питанні є певні нюанси. Ділянки, до яких є зауваження, були виділені депутатами попереднього скликання. І якщо людина вже має документи на право користування земельною ділянкою, то відмінити це рішення неможливо. По законодавству сесія не може скасовувати прийняті нею раніше рішення. Це питання можна вирішити тільки через суд. Якщо такі судові позови і будуть, то вносити зміни у генплан можна буде тільки після ухвали суду. А розгляд справ у суді може затягнутися не на один місяць.

Ольга Трач

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