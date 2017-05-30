Тернопільського підприємця, який перевозив львівське сміття, оштрафували на… 1500 гривень

30/05/2017 Розмір тексту:

На адресу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області з Тернопільського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали, що підтверджують факт перевезення Тернопільським підприємцем твердих побутових відходів зі Львова.

Вказаний підприємець уклав із однією з львівських фірм договір на перевезення вантажу (а по суті сміття!) з порушенням вимог Закону України «Про відходи», не маючи спеціально обладнаного транспорту та дозвільних документів, повідомляє сайт ОДА.

Нагадаємо, що 19 квітня його вантажні автомобілі були затримані поблизу Малашівецького сміттєзвалища працівниками поліції.

Вбачаючи в діях Тернопільського перевізника ознаки адміністративного правопорушення, визначені ст. 82, 164 КУпАП (адже вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюється юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах), на нього складено 2 протоколи. Підприємця вже притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 82 КУпАП на суму 1500 грн. Інший протокол за ст. 164 КУпАП передано на розгляд Тернопільського міськрайонного суду. Розмір штрафу за даною статтею становить від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.