На Тернопільщину йде різке похолодання

18/04/2018 Розмір тексту:

Різкі зміни погодних умов передбачають на Тернопільщині упродовж доби. Частково знизяться температурні показники, а також по всій території області спостерігатимуться дощі, місцями грози та сильний вітер.

Північні атмосферні фронти з холодним арктичним повітрям наближаються до Тернопільщини. За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж доби в регіоні суттєво похолоднішає. «Очікується зниження температурних показників на кілька градусів. Зокрема вдень передбачається 14 – 16 градусів тепла, вночі – 6 – 8 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. По всій території регіону передбачаються опади, переважно спостерігатимуться короткочасні дощі, хоча місцями можливі грози з сильним вітром».

Прохолодну погоду передбачають на Тернопільщині до кінця тижня. За попередніми прогнозами метеорологів, уже цими вихідними температурні показники поступово підвищуватимуться.

Софія Романська