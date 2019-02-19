Зима не поспішає відмовлятися від своїх прав

19/02/2019 Розмір тексту:

Метеорологи радять готуватися на Тернопільщині до чергового антициклону. Він принесе погодні перепади: хмарність, зниження температурних показників, незначні опади.

Різкі зміни погоди можуть негативно позначатися на самопочутті метеозалежних людей.

«Поспішає антициклон, область високого атмосферного тиску, який організує 19 лютого в Україні суху, переважно сонячну погоду.

Але це буде завтра вдень. А ось найближчої ночі також ясне, не захищене хмарами, небо, дозволить охолодити повітря до 4-8 градусів морозу. Найтеплішою упродовж доби буде погода у західних областях: вночі 0+3, вдень +5 +11 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця цього тижня на Тернопільщині спостерігатиметься тенденція щодо зниження температурних показників. Місцями можливі заморозки 5 – 7 градусів. Однак ближче до наступної неділі тепло знову повернеться.

Софія Романська